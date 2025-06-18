На ПМЭФ представили символическую «купюру БРИКС», впервые ее показали на саммите в Казани

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2025) была представлена новая символическая «купюра БРИКС» номиналом 200. Об этом пишет РБК.

На одной стороне купюры изображены птицы, символизирующие страны — основательницы блока БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), а на другой — флаги государств — участников объединения, включая Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, присоединившиеся к БРИКС позже. Купюры выпущены ограниченным тиражом.

Напомним, что БРИКС — это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой.

Впервые символическая купюра была продемонстрирована президенту России Владимиру Путину на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Путин передал ее главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что банкнота не вызвала у Набиуллиной одобрения, так как она «ревностно следит за нашим рублем». Песков также отметил, что «квазиденьгу» напечатал «кто-то из наших — то ли из ТПП, то ли еще кто-то».

Рената Валеева