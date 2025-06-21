Президент России обозначил условия для разрешения конфликта с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia озвучил ключевые условия для мирного урегулирования конфликта с Украиной.
Он заявил, что Украина должна оставаться нейтральной и не вступать в военные альянсы. Также Путин уточнил, что недопустимо вооружение страны ядерным оружием.
По его словам, важно официально зафиксировать нейтралитет Украины и ее отсутствие в военных блоках, что, по его мнению, станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.
Также Путин заявил, что некоторые аспекты иранской ядерной программы можно обсуждать и по ним можно достигать соглашений. В интервью он подчеркнул, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.
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