Президент России обозначил условия для разрешения конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia озвучил ключевые условия для мирного урегулирования конфликта с Украиной.

Он заявил, что Украина должна оставаться нейтральной и не вступать в военные альянсы. Также Путин уточнил, что недопустимо вооружение страны ядерным оружием.

По его словам, важно официально зафиксировать нейтралитет Украины и ее отсутствие в военных блоках, что, по его мнению, станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.

Также Путин заявил, что некоторые аспекты иранской ядерной программы можно обсуждать и по ним можно достигать соглашений. В интервью он подчеркнул, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.



Анастасия Фартыгина