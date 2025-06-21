Задержанный 19 июня рейс из Шарм-эль-Шейха вылетел в Казань

Фото: Максим Платонов

Пассажиры чартерного рейса египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines вылетели из Шарм-эш-Шейха в Казань с задержкой. Вместо запланированного времени в 23.59 19 июня самолет поднялся в воздух только в 08.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ожидается, что рейс приземлится в Казани около 13:20 мск. Росавиация сообщила, что поддерживает связь с пассажирами, чтобы обеспечить их комфорт и безопасность во время ожидания.

Накануне МИД России опубликовал предупреждение для российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, попросив соблюдать повышенную осторожность.

— В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 км, а от некоторых египетских населенных пунктов — еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий. Следите за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения, — отмечается в публикации.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.



Анастасия Фартыгина