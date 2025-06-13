МИД опубликовал предупреждение для российских туристов в Шарм-эш-Шейхе

Фото: Татьяна Демина

МИД России опубликовал предупреждение для российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, попросив соблюдать повышенную осторожность.

— В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 км, а от некоторых египетских населенных пунктов — ещё меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий. Следите за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения, — отмечается в публикации.

Также российским гражданам, которые только собираются отправиться в Египет, посоветовали внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по масштабным авиаударам и действиям спецслужб против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.

Позднее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи пообещал ответить. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Елизавета Пуншева