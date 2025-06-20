Ремонт 17 поликлиник в Татарстане выполнен на 64%

Фото: Михаил Захаров

Масштабная программа обновления объектов здравоохранения реализуется в Татарстане в рамках нацпроекта и двух республиканских программ. Об этом стало известно на республиканском совещании в Доме Правительства, где первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Шайдуллин доложил о ходе работ.

В этом году запланировано отремонтировать 226 объектов здравоохранения. На сегодняшний день уже отремонтированы 94 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Примечательно, что за последние полмесяца подрядчики завершили работы на 16 ФАПах. В работе у подрядных организаций остаются 23 объекта, выполнение по которым достигло 91%.

— Мы видим хорошие темпы реализации программы обновления объектов здравоохранения. Особенно радует завершение работ на ФАПах, которые играют ключевую роль в оказании медицинской помощи на селе, — отметил Дамир Шайдуллин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается ремонта 19 медицинских стационаров, то здесь выполнение работ составляет 34%.

Активно идет ремонт участковых больниц и амбулаторий. Выполнение по этим объектам достигло 77%. Из 17 объектов, включенных в программу, уже завершены работы на шести, в том числе на 5 врачебных амбулаториях: по одной в Заинском и Зеленодольском районах и три в Агрызском. Все они были завершены за последние две недели.

Ремонт 17 поликлиник выполнен на 64%. За прошедшие две недели завершен один объект в Казани.

Рената Валеева