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В Татарстане построят 15 новых ФАПов в рамках нацпроекта

20:38, 19.06.2025
В Татарстане построят 15 новых ФАПов в рамках нацпроекта
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане продолжается реализация региональной программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению», инициированной раисом республики Рустамом Миннихановым. В этом году в рамках проекта на средства республиканского бюджета ведется строительство 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Новые ФАПы появятся в следующих населенных пунктах:

  • Зубаировский ФАП Актанышской ЦРБ
  • Качелинский ФАП Арской ЦРБ
  • Кшкловский ФАП Атнинской ЦРБ
  • Шубанский ФАП Балтасинской ЦРБ
  • Лащинский ФАП Буинской ЦРБ
  • Соболевский ФАП Верхнеуслонской ЦРБ
  • Дубровский ФАП Зеленодольской ЦРБ
предоставлено пресс-службой управления здравоохранения исполкома НМР
  • Вожжинский ФАП Тетюшской ЦРБ
  • Коноваловский ФАП Мензелинской ЦРБ
  • Лякинский ФАП Сармановской ЦРБ
  • Верхнеметескинский ФАП Тюлячинской ЦРБ
  • Черноключевский ФАП Черемшанской ЦРБ
  • Верхнетатрскомайский ФАП Алексеевской ЦРБ
  • Иштуганский ФАП Сабинской ЦРБ
  • Новый ФАП Нурлатского района.

Жители сельских населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь по месту жительства в современных условиях.

Рената Валеева

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