В Татарстане построят 15 новых ФАПов в рамках нацпроекта
В Татарстане продолжается реализация региональной программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению», инициированной раисом республики Рустамом Миннихановым. В этом году в рамках проекта на средства республиканского бюджета ведется строительство 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Новые ФАПы появятся в следующих населенных пунктах:
- Зубаировский ФАП Актанышской ЦРБ
- Качелинский ФАП Арской ЦРБ
- Кшкловский ФАП Атнинской ЦРБ
- Шубанский ФАП Балтасинской ЦРБ
- Лащинский ФАП Буинской ЦРБ
- Соболевский ФАП Верхнеуслонской ЦРБ
- Дубровский ФАП Зеленодольской ЦРБ
- Вожжинский ФАП Тетюшской ЦРБ
- Коноваловский ФАП Мензелинской ЦРБ
- Лякинский ФАП Сармановской ЦРБ
- Верхнеметескинский ФАП Тюлячинской ЦРБ
- Черноключевский ФАП Черемшанской ЦРБ
- Верхнетатрскомайский ФАП Алексеевской ЦРБ
- Иштуганский ФАП Сабинской ЦРБ
- Новый ФАП Нурлатского района.
Жители сельских населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь по месту жительства в современных условиях.
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