В ближайший час Казань и некоторые районы Татарстана ожидает сильный дождь с грозой
Главное управление МЧС по Татарстану предупреждает жителей и гостей республики о надвигающейся непогоде. Об этом сообщили в приложении ведомства.
В ближайший час, с сохранением в течение вечера 20 июня и ночью 21 июня, на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются сильные дожди, грозы и кратковременные усиления ветра до 15-17 метров в секунду.
В связи с этим МЧС настоятельно рекомендует:
- избегать укрытий под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач;
- быть предельно осторожными при переходе проезжей части. Использовать по возможности надземные или подземные пешеходные переходы;
- обеспечить безопасность детей, оказать помощь пожилым и больным людям.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру экстренной службы 112.
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни.
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