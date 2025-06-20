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В ближайший час Казань и некоторые районы Татарстана ожидает сильный дождь с грозой

20:19, 20.06.2025
В ближайший час Казань и некоторые районы Татарстана ожидает сильный дождь с грозой
Фото: Динар Фатыхов

Главное управление МЧС по Татарстану предупреждает жителей и гостей республики о надвигающейся непогоде. Об этом сообщили в приложении ведомства.

В ближайший час, с сохранением в течение вечера 20 июня и ночью 21 июня, на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются сильные дожди, грозы и кратковременные усиления ветра до 15-17 метров в секунду.

В связи с этим МЧС настоятельно рекомендует:

  • избегать укрытий под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач;
  • быть предельно осторожными при переходе проезжей части. Использовать по возможности надземные или подземные пешеходные переходы;
  • обеспечить безопасность детей, оказать помощь пожилым и больным людям.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру экстренной службы 112.

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни.

Рената Валеева

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