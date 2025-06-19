Гидрометцентр Татарстана предупредил о дождях, грозах и похолодании в ближайшие дни

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни. В связи с влиянием глубокой тропосферной ложбины на большей части европейской территории России, в том числе в Татарстане, ожидается облачная погода с дождями и грозами. Температурный фон понизился, и среднесуточная температура воздуха оказалась на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, завтра, 20 июня, Татарстан будет располагаться в области пониженного атмосферного давления. Ночью и утром местами возможен небольшой дождь и туман. Днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с усилениями ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем — от +17° до +22°.

В субботу, 21 июня, в тыловой части обширного циклона также ожидаются дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью понизится до +14°, днем не превысит от +16° до +21°.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В воскресенье, 22 июня, в связи с затоком холодного воздуха с севера ожидается дальнейшее понижение температурного фона — ночью прогнозируется до +13°, днем — всего от +14° до +19°. Также местами пройдут кратковременные дожди и усилится ветер до 15 м/с.

По предварительным данным, в начале следующей недели, 23-24 июня, сохранится холодная погода с ночными температурами до +10 градусов, дневными — от +15° до +20°, при этом средние температуры будут на 6-7 градусов ниже нормы. Ожидается влияние гребня антициклона, существенные осадки не прогнозируются.

Рената Валеева