Мировые цены на арабику упали ниже $7 тыс. за тонну впервые с января

Фото: Мария Зверева

Мировые цены на кофе арабика в пятницу вечером опустились ниже психологической отметки в $7000 за тонну, достигнув $6989 за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, пишет РИА «Новости». Это первый случай с января текущего года, когда стоимость данного сорта кофе достигла столь низкого уровня.

Цены на робусту также продемонстрировали снижение, составив $3899 за тонну.

Напомним, что в мае какао-бобы стали самой прибыльной инвестицией, продемонстрировав рост на 11%. Платина (+9,2%) и уголь (+8,2%) также показали значительный прирост. В то время как другие сырьевые активы приносили прибыль, вложения в кофе оказались убыточными: робуста подешевела на 13,2%, а арабика — на 11%.

Рената Валеева