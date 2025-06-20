Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Контракт со специалистом заключен по схеме «2+1».

48-летний Челестини имеет опыт работы в швейцарских клубах «Лозанна», «Лугано» и «Базель». Ранее он также выступал в качестве игрока за французский «Марсель» и английский «Чарльтон Атлетик».

Новое назначение последовало за уходом с поста главного тренера, серба Марко Николича, который покинул ЦСКА 9 июня. Под руководством Николича армейцы стали обладателями Кубка России и завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2023/24.

Рената Валеева