Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Контракт со специалистом заключен по схеме «2+1».
48-летний Челестини имеет опыт работы в швейцарских клубах «Лозанна», «Лугано» и «Базель». Ранее он также выступал в качестве игрока за французский «Марсель» и английский «Чарльтон Атлетик».
Новое назначение последовало за уходом с поста главного тренера, серба Марко Николича, который покинул ЦСКА 9 июня. Под руководством Николича армейцы стали обладателями Кубка России и завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2023/24.
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