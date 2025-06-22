Казань не вошла в список городов, где россияне планируют долгий отдых

В лидерах оказались Сургут и Махачкала

Фото: Динар Фатыхов

Россияне этим летом не планируют долгий отдых в Казани — город не вошел в соответствующий список. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Больше всего средняя длительность отдыха выросла в Сургуте — в гостиницах путешественники собираются провести в среднем 2,5 дня, что на 57% больше, чем летом 2024-го. Заметно чаще туристы будут задерживаться и в Махачкале: средняя продолжительность бронирования отеля там составила 4 дня, и это на 40% больше прошлого года. Замыкает тройку лидеров Петропавловск-Камчатский: там отдыхающие выбирают отели в среднем на 3,5 дня, и за год срок проживания вырос на 29%.

Также в топ городов, где возросла длительность отдыха, вошли Воронеж (+26% заказов на долгий срок, средняя продолжительность — 1,7 дня), Ереван (+25%; 3,8 дня) и Ялта (+24%; 4,8 дня).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Уменьшилось время отдыха в Новороссийске — в среднем там бронируют отели на 3 дня, и этот период на 33% короче, чем прошлым летом. На 30% сократилось время проживания в отелях Бангкока (3,2 дня), на 27% — в Горно-Алтайске (1,1 дня).

В целом лето обещает Татарстану насыщенный туристический сезон — Госкомитет республики по туризму планирует принять за три месяца 4,5—4,6 млн гостей, что почти на 30% больше прошлогодних результатов. В Казани для приезжих предлагают услуги 235 гостиниц и около 3 тысяч ресторанов. Больше всего на отдых в регион любят приезжать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и ближайших республик. Подробнее о предстоящем горячем сезоне — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева