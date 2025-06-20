На 79-м году жизни скончался один из основателей ФК «КАМАЗ» Яков Брегман

Федерация футбола Татарстана сообщила о кончине на 79-м году жизни Якова Давидовича Брегмана, бывшего генерального директора ФК «КАМАЗ».

— Скорбная новость, друзья: сегодня на 79-м году жизни не стало Якова Давидовича Брегмана, с именем которого связана славная история челнинского футбола и ФК «КАМАЗ», — говорится в официальном сообщении федерации.

Брегман стоял у истоков ФК «КАМАЗ» и на протяжении многих лет входил в число его руководителей, в том числе занимал должность гендиректора. За время его работы клубу удалось привлечь в большой футбол таких известных воспитанников татарстанского футбола, как Алексей Козлов и Владислав Игнатьев.

В Федерации футбола Татарстана отмечают, что Яков Давидович отличался высоким уровнем интеллигентности, эрудиции и доброжелательности, за что пользовался заслуженным уважением в футбольном сообществе республики и России. После работы в «КАМАЗе» он продолжил свою карьеру в качестве делегата Футбольной национальной лиги.



— Наши глубокие соболезнования родным и близким Якова Давидовича. Нам Вас будет очень не хватать, — говорится в заключение.