Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков войдет в тренерский штаб «Балтики»
Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб калининградской «Балтики». Об этом сообщает Legalbet.
«Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, в штабе которого Рыжиков уже работал тренером вратарей в «Химках» и «Ахмате». Официально информация пока не подтверждена.
Рыжиков успел поработать главным тренером в «Красаве», тамбовском «Спартаке» и казанском «Соколе».
«Балтика» по итогам прошлого сезона стала чемпионом Первой лиги и завоевала право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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