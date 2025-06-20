Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков войдет в тренерский штаб «Балтики»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб калининградской «Балтики». Об этом сообщает Legalbet.

«Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, в штабе которого Рыжиков уже работал тренером вратарей в «Химках» и «Ахмате». Официально информация пока не подтверждена.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рыжиков успел поработать главным тренером в «Красаве», тамбовском «Спартаке» и казанском «Соколе».

«Балтика» по итогам прошлого сезона стала чемпионом Первой лиги и завоевала право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин