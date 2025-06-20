Вратарь «Витязя» Дорожко отреагировал на слухи об интересе «Ак Барса»

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко высказался о слухах об интересе к нему со стороны «Ак Барса». Ранее в прессе появлялась информация о заинтересованности казанского клуба к голкиперу подмосковной команды.

— На слухи в нынешней ситуации неопределенности уж точно не отвлекаюсь. Лучше психологически отдохнуть, чем нагрузить себя трансферными вариантами из интернета, половина из которых — выдумки. У меня действующий контракт с родным «Витязем» — из этой информации и нужно исходить, — сказал Дорожко Russia-Hockey.

«Витязь» может пропустить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за финансовых проблем. В связи с этим все хоккеисты подмосковной команды рискуют остаться без работы в клубе.

Дорожко в прошедшем сезоне КХЛ провел 42 матча с отражением 92,1% бросков и коэффициентом надежности 2,68.

Зульфат Шафигуллин