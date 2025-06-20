Минниханов и Дрозденко на ПМЭФ подписали соглашение об укреплении экономического сотрудничества

Ключевые предприятия Татарстана расширяют присутствие в Ленинградской области

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов и Александр Дрозденко провели рабочую встречу на полях ПМЭФ-2025, на которой обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— Ленинградская область — один из ведущих деловых партнеров нашей республики. Мы поставляем вам грузовые автомобили, бензин, дизельное топливо, продукты питания, медицинские инструменты. В расширении сотрудничества заинтересованы наши предприятия нефтехимического комплекса и машиностроительной отрасли, — подчеркнул Рустам Минниханов

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Отмечается, что среди республиканских компаний, успевших поработать с Ленинградской областью, КАМАЗ, «Ак Барс», «Татхимфармпрепараты», ТД «КАМА», АО «Татспиртпром», Кукморский валяльно-войлочный комбинат, «Нэфис» и другие. По данным пресс-службы, межрегиональный товарооборот составляет 10 миллиардов рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Биржа «ЦТС» подписали соглашение о развитии биржевой торговли в республике и формировании справедливых цен на товары.

Дмитрий Зайцев