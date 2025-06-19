Житель Тюлячинского района предстанет перед судом за взятку врачу-психиатру

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Тюлячинского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год обвиняемый передал взятку врачу-психиатру на общую сумму 118 тысяч рублей. В эту сумму вошли:

18 тысяч рублей за восполнение пропусков контрольных явок диспансерного наблюдения, препятствовавших снятию с диспансерного учета;

50 тысяч рублей за снятие с профилактического учета и получение водительского удостоверения;

50 тысяч рублей за получение медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к работе для его брата.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступлений.

Уголовное дело направлено в Тюлячинский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Рената Валеева