Фаттахов — бугульминским чиновникам: если не готовы работать — нам не по пути

Новый глава Бугульмы Дамир Фаттахов поделился итогами первой рабочей недели на посту мэра в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что пока не спешит с кадровыми перестановками, предпочитая объективно оценить потенциал каждого сотрудника администрации.

— Если готовы много и профессионально работать на благо жителей — сработаемся, если нет — нам не по пути, — написал Фаттахов.

Среди приоритетных задач мэр обозначил решение проблем с водоснабжением, особенно актуальных в связи с началом дачного сезона. На среду запланированы выезд на место и совещание по работе «Водоканала». Также Фаттахов планирует объехать дорожные объекты, контролируя сроки и качество ремонта, и посетить ряд бугульминских предприятий.

Несмотря на короткую рабочую неделю, мэр отказался от выходных, планируя пешие прогулки по городу для более объективной оценки ситуации. С завтрашнего дня, каждый вторник, будет проводиться личный прием граждан.

Рената Валеева