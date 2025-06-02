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Фаттахов — бугульминским чиновникам: если не готовы работать — нам не по пути

19:43, 02.06.2025
Фаттахов — бугульминским чиновникам: если не готовы работать — нам не по пути
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Новый глава Бугульмы Дамир Фаттахов поделился итогами первой рабочей недели на посту мэра в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что пока не спешит с кадровыми перестановками, предпочитая объективно оценить потенциал каждого сотрудника администрации.

— Если готовы много и профессионально работать на благо жителей — сработаемся, если нет — нам не по пути, — написал Фаттахов.

Среди приоритетных задач мэр обозначил решение проблем с водоснабжением, особенно актуальных в связи с началом дачного сезона. На среду запланированы выезд на место и совещание по работе «Водоканала». Также Фаттахов планирует объехать дорожные объекты, контролируя сроки и качество ремонта, и посетить ряд бугульминских предприятий.

Несмотря на короткую рабочую неделю, мэр отказался от выходных, планируя пешие прогулки по городу для более объективной оценки ситуации. С завтрашнего дня, каждый вторник, будет проводиться личный прием граждан.

Рената Валеева

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