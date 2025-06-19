Минниханов рассказал, как в Татарстане сохраняют историческое наследие

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, раис Татарстана, выступил на главной сессии АО «ДОМ.РФ» под названием «Наследие. Визионеры». Он подчеркнул важность сохранения и развития историко-культурного наследия в республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Огромный объем работ по сохранению, восстановлению и реставрации объектов историко-культурного наследия был проделан фондом «Возрождение» под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева, — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что благодаря этим усилиям четыре объекта Татарстана вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раис также рассказал о создании Межведомственной комиссии по градостроительной деятельности в исторических поселениях, которая работает с 2016 года. Комиссия включает не только руководителей государственных органов, но и опытных архитекторов и экспертов по наследию.

— За время работы комиссии нами рассмотрено и одобрено порядка 500 проектов нового строительства. Все они согласованы с учетом сохранения исторической среды и масштаба застройки города, — уточнил он.

Анастасия Фартыгина