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Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до конца июня из-за ситуации на Ближнем Востоке

21:28, 18.06.2025
Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до конца июня из-за ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Air Arabia отменила все регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно, — заявил Кореняко.

При этом перевозчик продолжит выполнять вывозные рейсы для возвращения российских граждан домой. Сегодня авиакомпания планирует перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров тремя рейсами. На четверг, 19 июня, запланировано пять вывозных рейсов, которые доставят в Россию около 800 человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что делать пассажирам, столкнувшимся с отменой регулярных рейсов? Пассажирам, купившим билет в составе туристического пакета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета. Пассажирам, купившим билет напрямую через сайт Air Arabia авиакомпания предлагает следующие варианты:

  1. Отменить перелет с сохранением кредитного ваучера (срок действия — один год с момента покупки первоначального билета).
  2. Полный возврат денежных средств.
  3. Перенос даты рейса на доступные рейсы.
Рената Валеева

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