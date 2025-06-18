Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до конца июня из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Air Arabia отменила все регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно, — заявил Кореняко.

При этом перевозчик продолжит выполнять вывозные рейсы для возвращения российских граждан домой. Сегодня авиакомпания планирует перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров тремя рейсами. На четверг, 19 июня, запланировано пять вывозных рейсов, которые доставят в Россию около 800 человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что делать пассажирам, столкнувшимся с отменой регулярных рейсов? Пассажирам, купившим билет в составе туристического пакета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета. Пассажирам, купившим билет напрямую через сайт Air Arabia авиакомпания предлагает следующие варианты:

Отменить перелет с сохранением кредитного ваучера (срок действия — один год с момента покупки первоначального билета). Полный возврат денежных средств. Перенос даты рейса на доступные рейсы.

Рената Валеева