Сегодня между Россией и ОАЭ совершат 46 рейсов, в том числе в Казань

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 18 июня, российские и арабские авиакомпании выполнят 46 рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (в обе стороны). Об этом сообщили в Росавиации.

По данным на сегодня, запланированы рейсы следующих авиакомпаний: «Азимут» (1 рейс в ОАЭ), «Аэрофлот» (3 рейса в ОАЭ и 3 рейса из ОАЭ), «Сибирь» (1 рейс из ОАЭ), Air Arabia (6 рейсов), Emirates (8 рейсов), Etihad Airways (4 рейса) и Flydubai (20 рейсов).

Из ОАЭ сегодня можно добраться до десяти российских городов: Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы. Билеты доступны как в Россию, так и в обратном направлении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Только российские авиаперевозчики сегодня перевезут более 1 400 пассажиров. На рейсах из ОАЭ в Россию у них остается около 40 свободных мест.

Для пассажиров, желающих попасть из ОАЭ в Россию, доступны также альтернативные маршруты с пересадкой в Стамбуле.

Около двух тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

Рената Валеева