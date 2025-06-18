В Иране зафиксировали масштабное отключение интернета на фоне эскалации конфликта с Израилем

Фото: Артем Дергунов

Служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила о практически полном отключении сети в Иране. Инцидент произошел на фоне резкой эскалации военного конфликта между Ираном и Израилем, продолжающегося уже несколько дней. Об этом пишет РИА «Новости».

Отключение интернета, по данным NetBlocks, является практически полным и затронуло всю страну.

Конфликт начался 13 июня с израильской операции против Ирана, целью которой, по заявлению Израиля, является ликвидация тайной иранской военно-ядерной программы. Израильские силы нанесли удары по атомным объектам, военным базам, средствам ПВО и другим стратегически важным целям. Иран отрицает наличие военной составляющей в своей ядерной программе, при этом разведывательное сообщество США, согласно информации CNN, не подтверждает стремление Ирана к созданию ядерного оружия.

Рената Валеева