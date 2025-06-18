НХЛ не изменит запрет на вывоз Кубка Стэнли в Россию в этом межсезонье

Фото: Динар Фатыхов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не намерена пересматривать свой запрет на вывоз Кубка Стэнли в Россию в ближайшее время. Об этом заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли в интервью РИА «Новости».

Решение остается неизменным после того, как «Флорида Пантерз», в составе которой играют россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, второй год подряд завоевали престижный трофей. Запрет, введенный в 2022 году, по-прежнему остается в силе.

На вопрос о возможности пересмотра данного решения в этом межсезонье Дэйли категорично ответил: «В это межсезонье точно нет».

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила российских хоккеистов в поздравление «Флориды» с победой в Кубке Стэнли.

Рената Валеева