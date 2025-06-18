ИИХФ поздравила хоккеистов «Флориды» с победой, проигнорировав россиян

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила российских хоккеистов в поздравление «Флориды» с победой в Кубке Стэнли. ИИХФ второй год подряд игнорирует россиян по политическим мотивам.

Организация опубликовала в соцсетях поздравление «Флориды» с чемпионством с фотографией хоккеистов в форме сборных, которые они представляют. Однако среди них не оказалось ведущего вратаря команды Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова. В прошлом году они и форвард Владимир Тарасенко также не были упомянуты в поздравлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» в шести матчах обыграла «Эдмонтон» со счетом 4:2. Это вторая подряд победа команды в Кубке Стэнли. В прошлом розыгрыше турнира также был обыгран «Эдмонтон».

Российские хоккеисты десятый сезон подряд становятся чемпионами Кубка Стэнли. Последний сезон, когда в составе победителей не оказалось россиян, был в 2014—2015 годах.

Зульфат Шафигуллин