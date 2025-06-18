Госдума ужесточила наказание за возбуждение ненависти и вражды

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об ужесточении уголовной ответственности за возбуждение ненависти или вражды с угрозой применения насилия. Изменения коснулись статьи 282 УК РФ, пишет РИА «Новости».

Ранее уголовная ответственность наступала только спустя год после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь же законопроект отменяет это условие, вводя уголовную ответственность за однократное совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») подчеркнул, что новые поправки значительно ужесточают наказание и ускоряют его применение.

В частности, повторное совершение подобных действий после административного наказания повлечет за собой штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. За совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Говырин пояснил, что изменения направлены на более эффективный контроль и пресечение проявлений экстремизма, обеспечивая защиту граждан от экстремистских сообществ, включая случаи распространения экстремистских материалов в социальных сетях и мессенджерах. Нововведение не ограничивается только организованными преступными группами, распространяясь на любые группы лиц, совершившие подобные преступления совместно.

Рената Валеева