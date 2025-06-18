УНИКС подписал контракт с Иваном Белоусовым из МБА-МАИ

Его средние показатели — 5,3 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи за игру

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС объявил о подписании контракта с 24-летним российским защитником Иваном Белоусовым. Игрок переходит в казанский клуб из команды МБА-МАИ, за которую выступал с 2023 года. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон («1+1»).

Белоусов принял участие в 42 матчах в сезоне 2024/25 года. Его средние показатели составили 5,3 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи за игру.

— Благодарен УНИКСу за возможность играть в одном из сильнейших клубов страны и бороться за чемпионство. Для меня это очень серьезный шаг в карьере. Чрезвычайно рад, что смогу попробовать свои силы в такой команде. С нетерпением жду начала сезона, — передает его слова пресс-служба клуба.

Утром стало известно, что УНИКС продолжил сотрудничество с капитаном команды Дмитрием Кулагиным.

Рената Валеева