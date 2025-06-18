Путин и президент ОАЭ обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем

Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Оба лидера выразили обеспокоенность эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, отметив, что это может привести к негативным последствиям для всего региона.

— С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона, — сообщили в Кремле.

Путин подтвердил готовность России быть посредником в переговорах между сторонами конфликта и рассказал о своих контактах с другими иностранными лидерами по этому вопросу.

Также главы государств отметили высокий уровень сотрудничества между Россией и ОАЭ в различных сферах и договорились о продолжении личных контактов.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.



Анастасия Фартыгина