Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. По информации Минобороны, был освобожден населенный пункт Новониколаевка в Сумской области.
— Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка, — говорится в сводке.
Также сообщается, что в результате действий подразделений группировки войск «Запад» был освобожден населенный пункт Долгенькое в Харьковской области.
Накануне российские войска взяли под контроль Ульяновку в ДНР.
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