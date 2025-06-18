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Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях

13:24, 18.06.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
Фото: Татьяна Демина

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. По информации Минобороны, был освобожден населенный пункт Новониколаевка в Сумской области.

— Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка, — говорится в сводке.

Также сообщается, что в результате действий подразделений группировки войск «Запад» был освобожден населенный пункт Долгенькое в Харьковской области.

Накануне российские войска взяли под контроль Ульяновку в ДНР.

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