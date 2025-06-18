Министр спорта Татарстана отреагировал на срыв трансфера Даку в «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал срыв трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит». Клубы сообщили, что стороны не смогли договориться по финансовому вопросу.

— Для команды это хорошо, как и трансфер с точки зрения денег. Это решение клуба — должен быть баланс между ценой и качеством. Случилось как случилось. Даку — прекрасный футболист, один из лучших в клубе, столько раз брал инициативу на себя. Крепкий парень, талантливый. Он уже сформированный игрок на позиции, прекрасно знающий стиль игры «Рубина». Как бы он сыграл в «Зените» — это уже философия, этого не произошло, — сказал Леонов «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Рубин» подтвердил факт переговоров с «Зенитом» по трансферу Даку. За форварда казанский клуб мог заработать около 8 млн евро.



Накануне председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев сообщил, что питерцы не смогли договориться с Даку по условиям контракта футболиста. По некоторым данным, питерцы предложили албанцу иную зарплату, чем ту, которая была озвучена изначально. «Рубин» также сделал официальное заявление о срыве трансфера нападающего.



Даку в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 15 голов и в гонке лучших бомбардиров турнира уступил только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей.

Зульфат Шафигуллин