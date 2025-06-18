Татарстан планирует построить 1,8 млн кв. м нежилых помещений в 2025 году

Фото: Мария Зверева

В 2025 году в Татарстане планируют ввести в эксплуатацию 1,8 млн кв. м нежилых помещений. Это больше, чем в 2024 году, когда было построено более 1,7 млн кв. м. Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев сообщил об этом в интервью «РБК Татарстан».

В 2024 году в регионе было возведено 1,06 тыс. нежилых зданий. Из них 23% составляют коммерческие объекты, 18,9% — промышленные, 14,9% — сельскохозяйственные, а также есть спортивные, медицинские и учебные заведения.

Гимаев подчеркнул, что новые жилые комплексы также включают нежилые площади. Обычно такие коммерческие объекты располагаются на первых этажах многоквартирных домов.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Сейчас в крупных городах Татарстана, таких как Казань, Набережные Челны и Нижнекамск, наблюдается нехватка офисов и складов.

— В крупных городах эта проблема есть. Поэтому на сегодня строятся всевозможные логистические центры, — заявил Гимаев.

В то же время для районных центров республики этот вопрос не так актуален.

Напомним, что Татарстан стал шестым среди регионов по вводу нежилой недвижимости.



Анастасия Фартыгина