Татарстан приблизился к красной зоне по уровню риска мошенничества с ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

Центробанк России включил Татарстан в число регионов, в которых уровень «недобросовестных действий» с ОСАГО приблизился к красной зоне. Соответствующие выводы опубликованы по итогам мониторинга региональных рисков в сфере обязательного автомобильного страхования ЦБ.

На 1 апреля 2025 г. к красной (высокорисковой) зоне отнесены три субъекта России — Ингушетия, Дагестан и Новосибирская область. С уровнем риска 3,0—4,5 балла к ним приблизились республики Татарстан и Северная Осетия — Алания, Челябинская, Ульяновская и Липецкая области, Хабаровский и Приморский края, а также Карачаево-Черкесская и Чеченская республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Банковский регулятор при расчете уровня риска рассматривал частоту урегулирования страховых случаев, средний размер и скользящий коэффициент выплаты, неоднократность убытков. Регионы оказались поделены на три группы исходя из набранных при оценке штрафных баллов.

В отчете ЦБ РФ отмечается, что ситуация с ОСАГО в Татарстане и нескольких других субъектах страны требует определенного внимания со стороны органов власти. Ухудшение ситуации в первую очередь произошло за счет повышенных значений индикатора выборки по признаку «неоднократности» убытков, сообщается в документе.

Мониторинг проводился по данным с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025 года.

Зульфат Шафигуллин