Два российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли

Фото: Динар Фатыхов

«Флорида Пантерз» стали обладателями Кубка Стэнли в сезоне-2024/25. В финальной серии плей-офф НХЛ команда Пола Мориса обыграла в шести матчах «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

В составе «Флориды» чемпионами стали вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Для хоккеистов этот титул уже второй в игровой карьере в НХЛ.

Бобровский и Куликов продлили серию побед российских игроков в финалах Кубка Стэнли до 10 лет кряду. Хотя бы один хоккеист из России выигрывает данный трофей с сезона-2014/2015.

Для «Флориды» это второй Кубок Стэнли подряд, в прошлом розыгрыше плей-офф также в финале был обыгран «Эдмонтон». Сезон-2024/2025 в НХЛ официально завершен.

Зульфат Шафигуллин