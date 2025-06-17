Опровергнут фейк об убийстве бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада

Фото: Мария Зверева

Заявления ряда зарубежных СМИ о смерти бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в результате покушения в Тегеране оказались ложными. Первоначальные сообщения о стрельбе, унесшей жизнь политика, быстро опроверглись как официальными источниками, так и ведущими международными новостными агентствами.

На самом деле, жертвой нападения стал Ферейдун Аббаси, высокопоставленный сотрудник, игравший ключевую роль в иранской ядерной программе. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о знании местонахождения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и потребовал безоговорочной капитуляции страны.

Напомним, что утром 13 июня Израиль осуществил операцию «Нация львов», нанеся удары по иранской ядерной и военной инфраструктуре. В результате атаки погибли начальник Генштаба КСИР Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи. Иран ответил ракетными обстрелами Израиля.

Рената Валеева