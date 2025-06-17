Трамп требует от Ирана «немедленной капитуляции» и угрожает ответными мерами

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Президент США Дональд Трамп сделал заявление в своей социальной сети Truth Social, потребовав от Ирана «немедленной капитуляции».

Трамп утверждает, что США «точно знают» местонахождение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, назвав его «легкой целью». Однако, по словам Трампа, США «не собираются его убивать, по крайней мере, сейчас».

Президент также заявил, что США контролируют иранское воздушное пространство, подчеркнув, что, несмотря на наличие у Ирана «хорошего оборудования», оно «не идет ни в какое сравнение с американским».

Трамп особо подчеркнул, что не допустит запуска иранских ракет «по мирным жителям» или американским солдатам. «Наше терпение на исходе», — заявил он.

Напомним, что конфликт начался 13 июня, когда Израиль нанес серию ударов по иранским объектам, обвинив Тегеран в разработке тайной военно-ядерной программы. Иран отрицает эти обвинения и отвечает массированными ракетными и беспилотными атаками на израильские объекты.



Рената Валеева