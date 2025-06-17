Путину доложили о КАМАЗе с ручным управлением и лифтом для людей с ОВЗ

Фото: Тимур Рахматуллин

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину о новой разработке ПАО «КАМАЗ». Как стало известно из сообщения на официальном сайте Кремля, челнинское предприятие создало грузовик с ручным управлением и встроенным лифтом, обеспечивающим доступ в кабину людям с ограниченными возможностями, в частности без ног.

— На КАМАЗе создан грузовик с ручным управлением, придумали еще и лифт, который поднимает в кабину человека, который может быть без ног, но управляет автомобилем, — сказал Чемезов.

По словам главы «Ростеха», эта инновация открывает новые перспективы для трудоустройства людей с тяжелыми ранениями, позволяя им вернуться к нормальной жизни и профессиональной деятельности.

Глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике «Маяк-2», созданном на базе предприятия.

Рената Валеева