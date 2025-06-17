Сергей Когогин приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике КАМАЗ

В Петербург он поедет по трассе М-11 «Нева»

Фото: Реальное время

Глава ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин поедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике «Маяк-2», созданном на базе предприятия. В Петербург он отправится по трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает РИА «Новости».

На Центральной кольцевой автомобильной дороге в апреле было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей. Они также осуществляют движение по М-11 «Нева» с 2023 года. В 2026 году их планируется запустить и на трассе М-12 «Восток».

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 18—21 июня. В его работе примет участие президент России Владимир Путин.

Дарья Сайфиева