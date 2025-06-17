Телебашня Казани почтит память погибших в Великой Отечественной войне

Фото: Максим Платонов

В День памяти и скорби, 22 июня, телебашня Казани, как и другие телебашни по всей России, включит специальную архитектурно-художественную подсветку в память о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), пишет ТАСС.

В Казани на гранях телебашни будет отображен Вечный огонь — символ памяти о павших героях. Это станет частью масштабной акции, в рамках которой телебашни разных городов России представят разнообразные световые композиции, посвященные началу войны и памяти погибших. В других городах подсветка будет включать визуальные эффекты, символизирующие атаку, скорбь и память о Победе.

— Это дань памяти всем, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу Родину, — подчеркнули в РТРС.

На модернизацию подсветки городской телебашни в Нижнекамске потратят 9 млн рублей.



Рената Валеева