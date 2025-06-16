Новости общества

17:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске за девять миллионов рублей обновят подсветку телебашни

10:52, 16.06.2025

Обновление оформления приурочено к 60-летию города, которое будут отмечать в следующем году

В Нижнекамске за девять миллионов рублей обновят подсветку телебашни
Фото: Дарья Пинегина

На модернизацию подсветки городской телебашни в Нижнекамске потратят 9 млн рублей. Об этом рассказала заместитель мэра города Марина Камелина на «деловом понедельнике».

Обновление светового оформления телебашни проведут к 60-летию города, которое жители Нижнекамска будут отмечать в следующем году.

Ранее в Нижнекамском районе начался капитальный ремонт моста через Шешму.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также