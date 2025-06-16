В Нижнекамске за девять миллионов рублей обновят подсветку телебашни
Обновление оформления приурочено к 60-летию города, которое будут отмечать в следующем году
На модернизацию подсветки городской телебашни в Нижнекамске потратят 9 млн рублей. Об этом рассказала заместитель мэра города Марина Камелина на «деловом понедельнике».
Обновление светового оформления телебашни проведут к 60-летию города, которое жители Нижнекамска будут отмечать в следующем году.
Ранее в Нижнекамском районе начался капитальный ремонт моста через Шешму.
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