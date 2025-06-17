Банк России опубликовал курс валют на среду, 18 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 18 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 0,21 рубля, юань — на 0,02 рубля, евро опустился на 0,19 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,71 рубля;
- евро — 90,75 рубля;
- юань — 10,92 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.