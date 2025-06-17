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Банк России опубликовал курс валют на среду, 18 июня

17:36, 17.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на среду, 18 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 18 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 0,21 рубля, юань — на 0,02 рубля, евро опустился на 0,19 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,71 рубля;
  • евро — 90,75 рубля;
  • юань — 10,92 рубля.

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