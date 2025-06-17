Генпрокуратура полностью национализировала аэропорт Домодедово

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего контрольным пакетом акций аэропорта Домодедово. Решение суда вступило в силу немедленно, пишет «Интерфакс».

Как сообщил источник, близкий к процессу, суд удовлетворил иск в полном объеме. Это означает, что 100% долей «ДМЕ Холдинг» переходят в собственность государства. Иск, поданный Генпрокуратурой в январе, касался 30 компаний, входящих в группу «Домодедово», и их владельцев — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Надзорный орган обвинил бенефициаров, являющихся резидентами других государств, в нарушении законодательства РФ, в незаконном распоряжении активами стратегически важного предприятия и выводе прибыли за рубеж.

В рамках дела суд принял ряд обеспечительных мер, включая предоставление Росавиации и ФКП «Аэропорты Севера» доступа к деятельности и документации операционных компаний Домодедово для обеспечения безопасности. Также был наложен запрет на допэмиссии, выплату дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, а также на любые действия, направленные на вывод активов.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Рассмотрение дела частично проходило в закрытом режиме по ходатайству Генпрокуратуры, сославшейся на сведения о системе антитеррористической защищенности аэропорта и данные финансовой разведки о схемах вывода капитала. Сторона защиты назвала эти аргументы «голословными утверждениями».

Решение суда повлечет за собой существенные изменения в управлении одним из крупнейших аэропортов России. Пассажиропоток Домодедово в 2024 году снизился на 23%, до 15,6 млн человек, а за январь — апрель текущего года — на 9%, до 4,2 млн человек. Среди основных авиакомпаний, базирующихся в аэропорту, — S7, «Уральские авиалинии» и Red Wings.

Рената Валеева