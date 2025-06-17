В Краснодарском крае из-за засухи введен режим ЧС в восьми районах

Фото: Максим Платонов

Власти Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации в восьми муниципалитетах из-за сильной засухи, которая угрожает урожаю озимых культур. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, пишет «Интерфакс».

По словам Кондратьева, около 15% посевов озимых находятся в плохом состоянии, а наиболее сложная ситуация наблюдается в северной части края, где сосредоточена почти половина посевных площадей. Режим ЧС введен в Каневском, Павловском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Крыловском и Ленинградском районах. Это позволит оказать финансовую поддержку пострадавшим сельхозпредприятиям и сохранить экономическую стабильность.

Губернатор призвал аграриев активно использовать механизмы агрострахования, напомнив о выделенных на эти цели субсидиях в размере более 410 млн рублей. Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил о создании координационных штабов на краевом и муниципальном уровнях для оперативного реагирования на возникающие проблемы во время уборки урожая.

Проблема засухи в северной части края обсуждалась еще в начале июня. Тогда Кондратьев отмечал риск ухудшения ситуации и необходимость осадков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Общая площадь посевов озимых культур под урожай 2025 года составляет 1,8 млн га (включая 1,6 млн га пшеницы), что соответствует показателям прошлого года. Площадь посевов яровых культур также составляет 1,8 млн га, и их состояние, по словам Кондратьева, не вызывает опасений.

10 июня в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти муниципалитетах из-за гибели сельскохозяйственных культур от весенних заморозков.



Рената Валеева