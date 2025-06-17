В Казани частично перекрыли улицу Белинского из-за реконструкции тепловода

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В Казани до 3 июля частично ограничено движение транспорта по улице Белинского в связи с проведением работ по реконструкции тепловода. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, перекрытие затронуло участок дороги от дома №1 до дома №4.

Жителей и гостей города просят учитывать это ограничение при планировании маршрутов.

В Казани в дни празднования Сабантуя частично ограничат движение транспорта.

Рената Валеева