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В Казани частично перекрыли улицу Белинского из-за реконструкции тепловода

16:34, 17.06.2025
В Казани частично перекрыли улицу Белинского из-за реконструкции тепловода
Фото: Реальное время

В Казани до 3 июля частично ограничено движение транспорта по улице Белинского в связи с проведением работ по реконструкции тепловода. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, перекрытие затронуло участок дороги от дома №1 до дома №4.

Жителей и гостей города просят учитывать это ограничение при планировании маршрутов.

В Казани в дни празднования Сабантуя частично ограничат движение транспорта.

Рената Валеева

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