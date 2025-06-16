В Казани в связи с Сабантуем ограничат движение транспорта

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в дни празднования Сабантуя частично ограничат движение транспорта. Об этом в ходе еженедельного совещания сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Так, с 20 июня до 17.00 21 июня будет организовано одностороннее движение по дороге от Лесного городка до Фермского шоссе. Для удобства жителей ЖК «Лесной городок» по улице братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта сохранят двустороннее движение.

Она добавила, что Сабантуй в Казани будет праздноваться на трех площадках: поселок Мирный, Лебяжье и Дербышки. Для удобства жителей организуют дополнительный транспорт.

Напомним, в Елабуге опубликовали программу мероприятий на день Сабантуя, который состоится 15 июня. В этот день запланированы различные культурные и спортивные события.

Елизавета Пуншева