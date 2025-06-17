Госдума приняла закон о создании Российского спортивного фонда

Фото: Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о создании Российского спортивного фонда. Закон, разработанный по поручению президента Владимира Путина, призван обеспечить развитие физической культуры и спорта в стране до 2036 года, пишет РИА «Новости».

Новый фонд будет играть ключевую роль в развитии детско-юношеского и массового спорта, финансируя строительство и модернизацию спортивных объектов, поддержку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене. Как отмечалось ранее президентом Путиным на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым, сотрудничество в сфере спорта не должно ущемлять интересы России.

В настоящее время финансирование спорта частично осуществляется за счет отчислений от азартных игр, однако существующая система распределения средств признана неэффективной. Создание Российского спортивного фонда позволит оптимизировать этот процесс, распределяя средства более справедливо, с учетом объективных критериев, таких как популярность видов спорта и достижения спортсменов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фонд будет финансироваться за счет целевых отчислений от букмекерских контор, добровольных взносов, пожертвований и других законных источников. Управление фондом будет осуществлять Минспорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контролю за их реализацией и ответственности за возможные нарушения. Фонд будет расположен в Москве и создается без ограничения срока деятельности, при этом его банкротство исключено.

Дегтярев объявил о планах создать единую организационную структуру для смешанных единоборств (MMA). Это решение направлено на упорядочение и контроль в этой сфере, которая, по его словам, имеет свои риски.

Рената Валеева