Минспорт России создаст единую организацию для MMA

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев объявил о планах создать единую организационную структуру для смешанных единоборств (MMA). Это решение направлено на упорядочение и контроль в этой сфере, которая, по его словам, имеет свои риски, пишет РИА «Спорт».

— Я не разделяю оптимизма по этому виду единоборств. Он травмоопасен и иногда приводит к неправильным карьерным траекториям. Тем не менее у MMA много поклонников, и порядок здесь необходим, — уточнил Дегтярев.

По его словам, новая структура будет включать единые правила, надзор со стороны правоохранительных органов и должное медицинское обеспечение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Очень много организаций занимаются этим, иногда бесконтрольно и с нарушением норм. Бывали случаи гибели спортсменов, включая несовершеннолетних, — добавил министр.

Он подчеркнул, что игнорировать это явление нельзя и Минспорт совместно с другими ведомствами будет работать над наведением порядка в MMA. Дегтярев также упомянул о возвращении популярных брендов в эту сферу, но акцентировал внимание на необходимости соблюдения российского законодательства.

Накануне министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможности возвращения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и других спортивных брендов в страну. Однако это возможно только при условии соблюдения ими российского законодательства.



Анастасия Фартыгина