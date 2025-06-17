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Строительство водопровода в Станционных Дербышках завершено на 75%

12:44, 17.06.2025
Строительство водопровода в Станционных Дербышках завершено на 75%
Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В жилом массиве Станционные Дербышки продолжается строительство водопровода диаметром 225 мм и протяженностью 1,95 км. На данный момент работы выполнены на 75%, проложен участок протяженностью 1068 метров. Новый водопровод улучшит водоснабжение для 2000 жителей.

— При строительстве используют метод горизонтально-направленного бурения, который минимизирует нарушение городской инфраструктуры, а также позволяет обходить другие объекты без их повреждения, что очень важно в данном случае, так как часть водопровода будет проложена под ж/д путями, — пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал» Казани.

Завершить строительство планируется в августе.

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