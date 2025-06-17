Суд Татарстана допросил настоятеля храма как свидетеля по делу «Перваков» — судят его помощника

Фото: Ирина Плотникова

Показания в Верховном суде Татарстана по делу банды «Первогоровские» дал сегодня настоятель Духосошенственского храма Казани, экс-руководитель отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами Алексей Чубаков. Он был приглашен свидетельствовать в защиту обвиняемого Леонида Андреева — своего помощника в храме, передает журналист «Реального времени».

Судья Александр Шемуранов проинформировал служителя церкви: «Как священнослужитель, вы не подлежите допросу в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставшим известными на исповеди». После чего председательствующий уведомил собравшихся о своем знакомстве с отцом Алексеем по обстоятельствам, «не связанным с работой» самого судьи и свидетеля. «Это связано со спортом», — уточнил Шемуранов.

Подсудимый Леонид Андреев. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Свидетель в рясе рассказал, что познакомился с Леонидом Андреевым в 2003-м, когда был настоятелем храма Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище в Казани. Ныне подсудимый заказывал там службы в память о покойных родственниках.

— С 2015-го Леонид Константинович работает официально у меня как помощник настоятеля по хозяйственной части, — уточнил отец Алексей. — Могу характеризовать его только с лучшей стороны — как человека, которому я мог поручить очень важные дела, и как человека, стремящегося к правде, справедливости.

Батюшка признался, что людей, которые пользуются таким же доверием, как Андреев, в его окружении немного, и рассказал о совместных командировках в зону СВО. «Помимо того, что он выполнял обязанности по хозчасти, он выполнял обязанности моего водителя. Выезжали часто. Бывали поездки за границу РФ. С момента начала специальной военной операции он неоднократно выезжал со мной в качестве водителя».

На уточняющий вопрос адвоката Николая Иванова, помогал ли Андреев лично бойцам СВО, свидетель ответил — «по мере возможности», сообщив, что тот перед командировками также просил подключиться знакомых и родных.

Напомним, ранее по делу «Перваков» присяжные вынесли обвинительный вердикт, после чего Андреев и двое других фигурантов дела были взяты под стражу в зале суда. Приговор по делу о бандитизме и серии доказанных, по версии коллегии, убийств с целью передела сфер влияния, пока не вынесен.