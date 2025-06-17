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Капремонт моста через реку Кувак начали в Лениногорском районе

10:59, 17.06.2025

Работы планируется завершить в конце июля 2026 года

Капремонт моста через реку Кувак начали в Лениногорском районе
Фото: Реальное время

В Лениногорском районе Татарстана начались ремонтные работы на мосту через реку Кувак на автомобильной дороге Старый Кувак — Куакбаш. Об этом сообщили в Миндортрансе республики.

Длина моста составляет 37 метров. Проезд автотранспорта на время ремонта осуществляется по объездной дороге, где установлен временный мост.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Главный подрядчик — ООО «СтройМонтаж-Сервис». Капремонт проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Работы планируется завершить в конце июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершили ремонт автомобильной дороги Кошар — Ключи — Сап.

Дарья Сайфиева

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