Капремонт моста через реку Кувак начали в Лениногорском районе
Работы планируется завершить в конце июля 2026 года
В Лениногорском районе Татарстана начались ремонтные работы на мосту через реку Кувак на автомобильной дороге Старый Кувак — Куакбаш. Об этом сообщили в Миндортрансе республики.
Длина моста составляет 37 метров. Проезд автотранспорта на время ремонта осуществляется по объездной дороге, где установлен временный мост.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Главный подрядчик — ООО «СтройМонтаж-Сервис». Капремонт проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Работы планируется завершить в конце июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Татарстане завершили ремонт автомобильной дороги Кошар — Ключи — Сап.
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