«Зенит» может отказаться от трансфера Даку из-за проблем с контрактом

Стала известна еще одна возможная причина срыва трансфера Даку в «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит» не может договориться с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку по условиям контракта футболиста. Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Иван Карпов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в «Зените» сомневаются в трансфере албанского форварда по политическим мотивам. По данным Карпова, с этим проблем нет, а новость является способом давления на футболиста.

Источник утверждает, что Даку и «Зенит» не могут договориться по личным условиям контракта. Если стороны не достигнут договоренности в ближайшее время, то питерский клуб может отказаться от трансфера албанца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» ранее подтвердил факт переговоров с «Зенитом» по переходу Даку. Сумма сделки между клубами оценивается в районе 8 млн евро, для питерского клуба трансфер может обойтись в 10 млн евро за счет подъемных игроку и выплат агентам.

Даку второй сезон кряду становится лучшим бомбардиром «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В первый год форвард забил 10 голов, во второй — 15. В минувшем сезоне Даку стал вторым в гонке лучших бомбардиров РПЛ, уступив только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей.

Зульфат Шафигуллин