Трансфер Даку из «Рубина» в «Зенит» может сорваться

Фото: Динар Фатыхов

Трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, в петербургском клубе сейчас оценивают возможные политические риски из-за инцидента с участием албанского форварда на Евро-2024. Летом прошлого года футболист скандировал оскорбления в адрес македонцев после очного поединка на турнире.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Рубин» подтвердил факт переговоров с «Зенитом» по переходу Даку. Трансфер может обойтись питерскому клубу в 10 млн евро вместе с подъемными футболисту и выплатами агентам.

Даку второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром «Рубина» в чемпионате России. В минувшем первенстве Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий забил 15 голов. По этому показателю албанец уступил только костариканцу Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей.

Рыночная стоимость Даку оценивается в 8 млн евро.

Зульфат Шафигуллин