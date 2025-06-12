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«Рубин» подтвердил переговоры с «Зенитом» по трансферу Даку

15:18, 12.06.2025
«Рубин» подтвердил переговоры с «Зенитом» по трансферу Даку
Фото: Динар Фатыхов

Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку близок к переходу в «Зенит». Казанский клуб подтвердил факт переговоров с питерцами.

— Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу игрока. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах, — говорится в заявлении пресс-службы «Рубина».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» готов выложить за трансфер Даку около 8 млн евро. Албанскому форварду предложен четырехлетний контракт с зарплатой в районе 3 млн евро в год, утверждает источник.

В трансфере албанца заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Реальное время / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне Премьер-лиги Даку забил 15 голов и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей. Контракт нападающего с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в 8 млн евро.

«Зенит» в прошлом сезоне впервые за шесть лет упустил чемпионство, финишировав вторым в чемпионате в год столетия клуба.

Зульфат Шафигуллин

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